НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

116 подписчиков

Нефть ждет второе недельное снижение цены – рынок меньше беспокоится о конфликте на Ближнем Востоке

Нефть ждет второе недельное снижение цены – рынок меньше беспокоится о конфликте на Ближнем Востоке

Нефть ждет второе недельное снижение цены – рынок меньше беспокоится о конфликте на Ближнем Востоке Наталья МарковаЦены на нефть остались практически неизменными 3 ноября, но направляются ко второму недельному снижению из-за уменьшения опасений по поводу поставок, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх