Белоусов обратился к российским военным

Белоусов поздравил российских военных с взятием Верхнекаменского в ДНР Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с контролем над населенным пунктом Верхнекаменское в Донецкой народной республике (ДНР).
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