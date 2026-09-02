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Смоленск 2.0

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В Смоленской области строительную фирму уличили в нарушении трудовых прав

В Смоленской области строительную фирму уличили в нарушении трудовых прав

В ситуацию с простым смолянином вмешалась государственная инспекция труда Строительная компания в Смоленской области нарушила трудовые права своего работника, не полностью выплатив ему заработную плату.

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