ФСБ предотвратила теракт в Дагестане

В ФСБ сообщили, что во взаимодействии с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма, они дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, в том числе по статье «приготовление к теракту», сообщила пресс-служба ФСБ.
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