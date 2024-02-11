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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Байден не управляет США и это заметили в России

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Комментарии
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Зоя Копань
Ха, рассмешил, &quot;русские заметили что Байден не управляет страной&quot;! Да русские это давно заметили как только он вступил в должность! Как можно было доверить красную кнопку человеку с маразмом! Президент США, это просто номинальная должность в половину выбранная, рулит страной военно - промышленные корпорации, в которых акции держат все в Конгрессе и также семья Байден!
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