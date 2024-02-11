Президент Джо Байден представляет угрозу безопасности США из-за провалов в памяти, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Байден не управляет США и это заметили в России
Комментарии
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Зоя Копань
Ха, рассмешил, "русские заметили что Байден не управляет страной"! Да русские это давно заметили как только он вступил в должность! Как можно было доверить красную кнопку человеку с маразмом! Президент США, это просто номинальная должность в половину выбранная, рулит страной военно - промышленные корпорации, в которых акции держат все в Конгрессе и также семья Байден!
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