Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Байден не управляет США и это заметили в России

Зоя Копань

Ха, рассмешил, "русские заметили что Байден не управляет страной"! Да русские это давно заметили как только он вступил в должность! Как можно было доверить красную кнопку человеку с маразмом! Президент США, это просто номинальная должность в половину выбранная, рулит страной военно - промышленные корпорации, в которых акции держат все в Конгрессе и также семья Байден!