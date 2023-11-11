Ученые нашли связь между снижением веса и омолаживанием мозга

Похудение за счет здоровой диеты может замедлить старение мозга на девять месяцев. Такую связь между снижением веса и мозговой активностью нашли израильские ученые из Университета Бен-Гуриона, результаты исследования опубликованы в журнале eLife.
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