"Что это было", - два вечера подряд россиян убеждали, что Собчак это плохо, но по итогу пришли к выводу, что ей за это ничего не будет

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Sergey
театр для (народа).....  ни чего им не будет. он своих не бросает!
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2 час.
вп
валентина пожиленко
Эти две мама и дочка, находясь под прикрытием Путина, позорят страну. Если бы Путин не благоволил им, то они сидели бы и не тявкали.
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1 час.
АС
Анна Сепп
Если Гарант этих &quot;своих&quot; подружек бросит, МИР ПЕРЕВЕРНЁТСЯ!
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1 час.

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