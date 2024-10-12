РУСАДА предложило WADA внести изменения во Всемирный антидопинговый кодекс

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что организация направила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) свои предложения по внесению изменений в новую редакцию Всемирного антидопингового кодекса, который вступит в силу в 2027 году.
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