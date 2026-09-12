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Саммит БРИКС открылся в Нью-Дели

Саммит БРИКС открылся в Нью-Дели

REUTERS/Bhawika Chhabra В Нью-Дели 12 сентября стартовало заседание саммита БРИКС. Индийский премьер-министр Нарендра Моди поприветствовал лидеров, прибывших в конгрессно-выставочный центр "Бхарат Мандапан".

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