Премьер Госсовета КНР призвал Синьцзян внести еще больший вклад в высококачественное развитие страны

Урумчи, 10 мая /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян подчеркнул, что Синьцзян должен работать над улучшением благосостояния местного населения и содействовать долгосрочной стабильности, стремясь к высококачественному развитию.
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