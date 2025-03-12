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Минобороны: средства ПВО сбили за ночь над Россией 21 беспилотник ВСУ

Минобороны: средства ПВО сбили за ночь над Россией 21 беспилотник ВСУ

В ночь на 12 марта силы ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник над регионами России.Беспилотник ВСУ / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумПо информации Минобороны, над Брянской областью сбили 12 дронов, пять — над Черным морем, еще два — над Курской областью, по одному — над Калужской областью и Крымом.

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