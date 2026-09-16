Президент АСОРПС: в России можно создать госрезерв замороженной рыбы

В России с 1 января тариф на перевозку продовольственных грузов в любом типе подвижного состава вырос примерно на 24%.
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