Японская пресса опубликовала материал об украинских дезертирах, которые якобы сами решают вернуться на фронт В японской прессе вышло интервью с украинским дезертиром.
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Японская пресса опубликовала материал об украинских дезертирах, которые якобы сами решают вернуться на фронт В японской прессе вышло интервью с украинским дезертиром.
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