Волонтеры помогают проводить мероприятия проекта "Лето в Москве" на Тверском бульваре

На Тверском бульваре продолжаются мероприятия масштабного проекта "Лето в Москве". Волонтеры каждый день помогают организовывать различные тематические мероприятия, в том числе фестиваль моды, праздник сладостей и настольные игры на свежем воздухе.
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