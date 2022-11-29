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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 ноября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на тридцатое число одиннадцатого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1254 =Божественный принцип, проявленный во внешнем Мире, является тем же самым, который существует в человеке=В зависимости от частоты внутренних вибраций и эгрегора, человек притянет к себе ту или иную ситуацию, людей=Главное, наберись смелости, если хочешь что-то изменить; наберись терпения, если что-то изменить невозможно=Главной ценностью на сегодня являются не деньги, либо золото с драгоценными камнями, а энергоресурсы =Добрые люди, как источник с чистой и прозрачной водой, к нему возвращаешься снова и снова, чтобы утолить жажду =Если в подсознании существует негативная информация, создающая проблему, то ваше тело вам об этом просигналит ="Если всю Жизнь ты будешь ждать и морально готовиться к худшему — то оно обязательно произойдёт с тобой" =Если ты будешь надеяться и готовиться к лучшему, то ты не будешь притягивать плохое в свою Жизнь ="Заботиться надо не о произнесённых словах, но о мыслях: в течение одного слова десять мыслей рождаются" =Заняться творчеством: писать, рисовать, клеить самолеты, петь, танцевать, ничего не коллекционировать =Здоровье человека кроется в его мыслях и чувствах, а правильная мысль имеет отношение к великому Закону Жизни =Когда вы войдёте в сонастрой с Высшей Реальностью, изменения Физического Мира будут происходить сами собой =Любовь - это не то, что сваливается внезапно нам на голову.

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