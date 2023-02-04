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Дмитрий Медведев: в случае ударов Украины по Крыму «никаких переговоров не будет», будут только удары возмездия

Дмитрий Медведев: в случае ударов Украины по Крыму «никаких переговоров не будет», будут только удары возмездия

В случае ударов киевской стороны по российскому Крымскому полуострову «никаких переговоров не будет», будут только удары возмездия.

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