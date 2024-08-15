«Индекс кофе с бутербродом» снизился во второй половине июля на 1,4 пункта

«Индекс кофе с бутербродом», так называемый «Бутербродекс», который отражает картину потребления в России популярных продуктов для завтрака, во второй половине июля уменьшился на 1,4 пункта и составил 132,3 пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии