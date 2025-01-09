Финские власти решили, стоит ли открывать границу с Россией

Она закрыта с июля 2024 года.Граница Финляндии и России будет оставаться закрытой, об этом сообщил премьер-министр Петтери Орпо на созыве председателей и лидеров групп всех парламентских партий страны, сообщает Рен-ТВ.
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