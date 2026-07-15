ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июля

Германия отказалась от участия в учениях "коалиции желающих" у границ Украины. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией.
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