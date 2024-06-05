“Кувшин” наших эмоций – модель вирджинии сатир.

Мы начнем с самых неприятных эмоций – гнева, злобы, агрессии. Эти чувства можно назвать разрушительными, так как они разрушают и самого человека (его психику, здоровье), и его взаимоотношения с другими людьми.
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