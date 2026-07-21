Лень мыслить и дефицит памяти: как лечат цифровую деменцию с помощью аюрведы в клинике Kalari Rasayana, Индия

Проверьте себя: вы хоть раз за последнюю неделю ехали по памяти, а не по навигатору? А помните наизусть хоть один телефонный номер? Если на оба вопроса вы ответили «нет», вы в группе риска диджитал деменции.
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