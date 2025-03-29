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Царьград

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Новосибирцы рассказали о ситуации в Таиланде после сильного землетрясения

Новосибирцы рассказали о ситуации в Таиланде после сильного землетрясения

Сильнее всего толчки ощущались в Бангкоке. На Пхукете и в Паттайе туристы увидели непривычные волны на море и ощутили головокружение.

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