В Караганде заготовили 35 тысяч тонн песко-соляной смеси к зиме

В Караганде коммунальные службы готовят запас песко-соляной смеси к зимнему сезону. Сейчас в двух районах города уже заготовлено около 35 тысяч тонн, а до наступления устойчивых холодов планируют накопить до 55 тысяч тонн, передает inkaragandy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Более 1,5 трлн те...
- Казахстан усилива...
- В Казахстане зарп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым