В Караганде заготовили 35 тысяч тонн песко-соляной смеси к зиме

В Караганде коммунальные службы готовят запас песко-соляной смеси к зимнему сезону. Сейчас в двух районах города уже заготовлено около 35 тысяч тонн, а до наступления устойчивых холодов планируют накопить до 55 тысяч тонн, передает inkaragandy.