Сайт города Кар...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Караганды

39 подписчиков

В Караганде заготовили 35 тысяч тонн песко-соляной смеси к зиме

В Караганде заготовили 35 тысяч тонн песко-соляной смеси к зиме

В Караганде коммунальные службы готовят запас песко-соляной смеси к зимнему сезону. Сейчас в двух районах города уже заготовлено около 35 тысяч тонн, а до наступления устойчивых холодов планируют накопить до 55 тысяч тонн, передает inkaragandy.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым