Силы ПВО ВС России сбили беспилотник в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что силы ПВО ВС России сбили беспилотник над Каспийском. «Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат», — написал он в своём Telegram-канале.
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