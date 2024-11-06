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Силы ПВО ВС России сбили беспилотник в Дагестане

Силы ПВО ВС России сбили беспилотник в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что силы ПВО ВС России сбили беспилотник над Каспийском. «Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат», — написал он в своём Telegram-канале.

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