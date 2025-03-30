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Китайские машины попали в список, облагаемый «налогом на роскошь»

Китайские машины попали в список, облагаемый «налогом на роскошь»

В Минпромторге обновили список дорогих автомобилей и электромобилей. В него включены 303 модели средней стоимостью выше 10 миллионов рублей и 252 модели — выше 15 миллионов рублей.

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