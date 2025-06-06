Косуля попала в объектив камеры в Карелии

Национальный парк «Ладожские шхеры» сообщил о наблюдении косули на своей территории. Это небольшой и изящный вид оленей, характеризующийся тонкими длинными ногами, коротким туловищем и аккуратной головой с крупными глазами и ушами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии