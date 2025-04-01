Россиянам перечислили самые уязвимые места для укусов клещей

На природе необходимо каждые 2–3 часа осматривать себя, детей и домашних животных Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалёв рассказал RT о защите от клещей.
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