Стали известны победители Шукшинского кинофестиваля в Алтайском крае

Последний день "Шукшинских дней на Алтае" прошел в селе Сростки Победители Шукшинского кинофестиваля — 2026 / Фото: соцсети Виктора Томенко На родине Василия Шукшина, в селе Сростки, прошел заключительный день XVIII Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае".
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