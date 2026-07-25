Стали известны победители Шукшинского кинофестиваля в Алтайском крае

Последний день "Шукшинских дней на Алтае" прошел в селе Сростки Победители Шукшинского кинофестиваля — 2026 / Фото: соцсети Виктора Томенко На родине Василия Шукшина, в селе Сростки, прошел заключительный день XVIII Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае".