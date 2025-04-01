Транспортная полиция Забайкалья возбудила уголовное дело в отношении иностранца с поддельным пропуском

В Забайкальском крае дознаватели Борзинского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело в отношении гражданина одной из стран Восточной Азии 1971 года рождения.
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