Страна и люди
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Страна и люди

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Анатолий Вассерман: Россия начинает спецоперацию в космосе против военных спутников США и НАТО

Анатолий Вассерман: Россия начинает спецоперацию в космосе против военных спутников США и НАТО

8 июня 2024 г. известный политолог и аналитик Анатолий Александрович Вассерман, ссылаясь как на собственные источники, так и на официальные заявления МИД РФ, сообщил: Россия начинает спецоперацию в космосе против военных спутников США и НАТО.

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Александр
У тайфуна 0 ракет,у Борея-16.
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