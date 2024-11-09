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Ситуация на фронте довела генерала до жалоб в НАТО: Стало известно, что наговорил Сырский Каволи

Ситуация на фронте довела генерала до жалоб в НАТО: Стало известно, что наговорил Сырский Каволи

Главкома ВСУ Александра Сырского ситуация на фронте довела до жалоб в НАТО. На своей странице в западной социальной сети генерал разместил пост, благодаря которому стало известно, что именно он наговорил главе ВС альянса Кристоферу Каволи.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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