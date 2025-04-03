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Ивановская область: Выплата 100 тыс. руб. беременным студенткам на очной форме обучения

Ивановская область: Выплата 100 тыс. руб. беременным студенткам на очной форме обучения

В Ивановской области вводится выплата в 100 тыс. руб. для беременных студенток очной формы обучения. Помимо этого, многодетным семьям предоставляются компенсации за обучение и аренду жилья.

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