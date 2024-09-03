На набережной форума ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока»

На Восточном экономическом форуме открылась выставка «Улица Дальнего Востока». 11 регионов Приморского края открыли свои павильоны прямо на набережной бухты Аякс, чтобы представить свои лучшие проекты и последние достижения.
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