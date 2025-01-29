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«Барса» – лучшая команда Ла Лиги в общем этапе ЛЧ, «Атлетико» – 2-й, «Реал» – 3-й. Из испанских клубов вылетела только «Жирона»

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» заняла второе место с 19 очками (6 побед и ничья), «Атлетико» – пятое с 18 баллами (6 побед).

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