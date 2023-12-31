НХЛ объяснила отмену гола Овечкина

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объяснило отмену гола российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за минуту до окончания основного времени матча регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторс».
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