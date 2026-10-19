Этот Ford Econoline Club Wagon нашли в Мексике. Ему добавили вторую переднюю ось, а вместе с ней переделали кузов: арки под обе пары колёс выглядят так, словно фургон изначально был шестиколёсным.
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