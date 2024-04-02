Тарасов вошел в тройку звезд игрового дня НХЛ вместе с Кросби и Мэттьюсом

Национальная хоккейная лига назвала трех лучших хоккеистов по итогам всех 8 матчей минувшей ночи. Третьей звездой дня признан 25-летний российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов, который отразил 45 бросков из 46 и обеспечил «Блю Джекетс» победу над «Колорадо» — 4:1.