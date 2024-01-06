Как сделать, чтобы аккаунт в Telegram не взломали: 5 правил безопасности

Обычно Telegram взламывают с целью получения выкупа за возврат или шантажа личной информацией. Чтобы злоумышленники заинтересовались вашей учетной записью, не обязательно даже быть знаменитостью или миллионером — мишенью может оказаться каждый.
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