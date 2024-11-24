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Квартира, дом, дача

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Как выжать максимум из маленькой квартиры: квадратные метры счастья

Как выжать максимум из маленькой квартиры: квадратные метры счастья

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Комментарии
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Виктор zz
В маленькой кухне ставить круглый стол? Автор, похоже, не видел маленьких кухонь.  Или стол должен быть полметра в диаметре? Ведь чтобы спокойно ходить вокруг него, надо хотя бы по 70 см свободного пространства со всех сторон! Да и посудомоечная машина зачем в такой кухне, если живут обычно всего 2-3 человека? Сколько там той посуды пачкается?
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