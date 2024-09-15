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В Курской области российские военные отбили две контратаки ВСУ

В Курской области российские военные отбили две контратаки ВСУ

Две контратаки ВСУ были отражены и две попытки украинских военных атаковать были сорваны за прошедшие сутки военнослужащими российской группировки войск «Север» в Курской области, 15 сентября сообщает пресс-служба Минобороны России.

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