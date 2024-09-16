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Михаил Чаплыга: Прекращение конфликта в Украине грозит потерей государственности. И вот почему

Госпожа Сара Вагенкнехт выступила со своим видением «мирного плана» (это пока Шольц пишет свой). План незамысловат: прекращаем поставки Украине вооружений, если Путин согласится «тормознуться» на текущей линии.

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