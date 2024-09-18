В Хабаровске сотрудники Госавтоинспекции в рамках Всероссийской недели безопасности провели мероприятие «Трафарет безопасности»

Дорожные полицейские совместно с представителем Всероссийского общества автомобилистов Андреем Федоровым организовали информационно-пропагандистское мероприятие по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма вблизи МБОУ СОШ № 15 имени Пяти героев Советского Союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии