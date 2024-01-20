В Лондоне пройдёт специальное мероприятие в честь запуска Final Fantasy 7 Rebirth Square E...

В Лондоне пройдёт специальное мероприятие в честь запуска Final Fantasy 7 RebirthSquare Enix объявила о специальном мероприятии в Лондоне, посвященном запуску Final Fantasy 7 Rebirth, которое состоится 26 января 2024 года в 21:00 по московскому времени.