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В Лондоне пройдёт специальное мероприятие в честь запуска Final Fantasy 7 Rebirth Square E...

В Лондоне пройдёт специальное мероприятие в честь запуска Final Fantasy 7 Rebirth Square E...

В Лондоне пройдёт специальное мероприятие в честь запуска Final Fantasy 7 RebirthSquare Enix объявила о специальном мероприятии в Лондоне, посвященном запуску Final Fantasy 7 Rebirth, которое состоится 26 января 2024 года в 21:00 по московскому времени.

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