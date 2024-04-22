Андрей Лабыгин представил депутатам Заксобрания Приангарья доклад о результатах деятельности в 2023 году

В среду состоялась сессия Законодательного собрания Иркутской области, в рамках которой Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Лабыгин представил свой доклад о результатах работы в 2023.
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