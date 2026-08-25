Цена газа в США выросла, в Европе скорректировалась

Цена газа в США выросла до 2,7 USD/млн BTU, в Европе скорректировалась до 820 USD за 1000 м³. Крупнейший европейский хаб TTF продает около 20 трлн кубометров газа ежегодно, объем торгов превышает потребности Нидерландов в 14 раз.