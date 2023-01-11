Вот это красота: уникальное природное явление увидели на западе России

На днях в ряде регионов на западе России отмечалось необычное природное явление, сообщает PRIMPRESS. Фиксировалось оно в утренние часы в Москве и Московской области, в Рязани, в Надыме, в Ярославской, Ростовской, Смоленской и Самарской областях.
На днях в ряде регионов на западе России отмечалось необычное природное явление, сообщает PRIMPRESS. Фиксировалось оно в утренние часы в Москве и Московской области, в Рязани, в Надыме, в Ярославской, Ростовской, Смоленской и Самарской областях.
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