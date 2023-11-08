Сухопутной операции Израиля в Газе мешают три проблемы

Эксперты указали на факторы, которые тормозят операцию ЦАХАЛ в Газе @ MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС Tекст: Алёна Задорожная Похоже, Израиль решил отказаться от проведения полномасштабной сухопутной операции в Газе.
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