БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сухопутной операции Израиля в Газе мешают три проблемы

Сухопутной операции Израиля в Газе мешают три проблемы

Эксперты указали на факторы, которые тормозят операцию ЦАХАЛ в Газе @ MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС Tекст: Алёна Задорожная Похоже, Израиль решил отказаться от проведения полномасштабной сухопутной операции в Газе.

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