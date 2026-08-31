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Новости Тамбова

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Как с 1 сентября изменится трудовое законодательство

Как с 1 сентября изменится трудовое законодательство

С 1 сентября вступают в силу поправки в трудовое законодательство. Изменения коснутся лимита времени сверхурочной работы, порядка введения неполного рабочего дня и испытательного срока при приеме на работу женщин, а также дополнительных гарантий для ряда категорий сотрудников.

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