По словам Силуанова, курс рубля стабилизировался

Меры, направленные на усиление контроля за возвратом валютной выручки экспортерами, уже сыграли свою роль, и курс рубля стабилизировался, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления министра финансов России Антона Силуанова.
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