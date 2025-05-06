Поздравления с Днем создания Вооруженных сил России, отмечаемое 7 мая, в картинках, стихах и прозе Ирэн ОрлонскаяСедьмое мая уже много лет подряд становится днем, когда в России отмечается важный праздник — День создания Вооруженных сил Российской Федерации.